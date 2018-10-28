من أجل تحسين الوقت المخصص للطهي



إذا كان هناك خيار بين الوجبات السريعة والمنزلية، فإنّ الجميع سيفضل وجبة جيدة طازجة أو منزلية. ولئن كانت عملية الطهي تستغرق وقتًا طويلاً، فإن القيمة الغذائية للطعام في النهاية ستكون مؤكدة. ولكن مشكلة الطهي ليست هي الوقت المخصص لهذه العملية فقط، ذلك أنّه ستكون هناك أعمال أخرى يجب انجازها بعد تناول الوجبة. وفي الممارسة العملية، يمكن أن يستغرق غسل لأطباق وتنظيف أسطح الطهي في بعض الأحيان فترة إعداد الوجبة نفسها. وتطول الفترة اللازمة لإتمام هذه العملية عند استخدام أدوات المطبخ أو الأدوات البلورية الخاصة، والتجهيزات الثقيلة جدًا أو الهشة جدًا بالنسبة إلى غسالة الصحون.



ونتيجة لذلك، كان التحدّي الكبير بالنسبة إلى إل جي، في إطار رؤيتها للمطبخ المثالي في المستقبل، هو تقليص عدد الساعات المخصصة للطهي (وقت الطهي ووقت التنظيف) لصالح الاهتمامات الأخرى لربات البيوت (قضاء المزيد من الوقت مع الزوج والأطفال). وركز صانع الأجهزة المنزلية الكوري الجنوبي على الذكاء الاصطناعي كعامل أساسي في تصميم هذا الجيل الجديد الموجه للمستهلكين وذلك نتيجة قدرته الكبيرة على خلق تآزر قويّ بين الأجهزة المترابطة ومزامنة إجراءاتها قبل وبعد تناول الوجبة. ومع ذلك، لا يزال أمام المهندسين والمصممين طريق طويل لتطوير بناء الأجهزة من أجل تحسين إمكانية الوصول وأداء عملية الطهي مع تسريع عملية التنظيف.



ويعتبر موقد إل جي المجهز بتقنية التنظيف السهل EasyClean تجسيدا مثاليًا لهذه المقاربة الفعالة. إنّ هذا الجيل الجديد من المواقد، البديهي والمريح على حد سواء، يقوم بتسخين الطعام تلقائيا، اعتمادا على اختيار الوجبة، وهو أمر سيبسّط عملية الطهي. وتقوم الإعدادات المتقدمة بطهي كل طبق بشكل مثاليّ، كما تحافظ على النكهات والقيمة الغذائيّة. ولكن الابتكار لا يتوقف عند هذا الحد: فالفرن الذكي يسمح للمستخدمين بمعرفة الوقت المناسب للتنظيف من خلال إشعار على الهاتف الذكي. أما عملية التنظيف فهي سهلة للغاية بفضل الطلاء الداخلي الذي يسمح بإزالة الأوساخ وبقايا الدهون بسهولة ودون الاعتماد على مواد كيميائية أكالة. وحتى بعد عملية الطهي، فإنّ موقد إل جي يوفّر المزيد من الفوائد، وذلك من خلال إرساله المعلومات إلى غسالة الأطباق QuadWash المتصلة به لتحديد دورة الغسيل الصحيحة لتنظيف الأطباق.

إنّ هذه المجموعة من العمليات والخيارات لا يمكن إلا أن تيسّر مهمة ربة البيت، حيث يمكن أن تضمن لها التمتّع بإعداد أطباق منزلية دون بذل جهد كبير وتخصيص وقت طويل للمطبخ، وخاصة وقبل كل شيء، دون ضغوط.

