تنفيذ 45 بالمائة من مخطط تهيئة العاصمة

تم تنفيذ 45 بالمائة من المشاريع التي تندرج ضمن المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير ولاية الجزائر حيث سيتم تسليم العديد من المشاريع الكبرى نهاية 2018 على غرار المسجد الكبير و المطار الدولي الجديد للعاصمة، حسبما أكدته رئيسة لجنة التعمير والسكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر زكية خراص بعد لقاء جمعها مع مدير العمران لولاية الجزائر محمد يزيد قواوي.

و قالت خراص، عقب جلسة عمل جمعتها و أعضاء اللجنة مع مدير العمران لولاية الجزائر الذي قدم لها حصيلة المشاريع المنجزة و التي توجد في طور الانجاز و كذا أسباب تعطل بعض المشاريع ي أنه "وفقا للحصيلة المتعلقة بالمشاريع المحققة في إطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير العاصمة فقد تم تنفيذ 45 بالمائة من هذا المشاريع المتعلقة بالمرحلة الأولى و الممتدة من 2007 لغاية 2020 أي أن هناك تقدم ملحوظ في المشاريع قبل حلول الآجال المحددة في هذا المخطط".

و يوجد من بين المشاريع الكبرى في إطار المخطط و التي سيتم تسليمها قبل نهاية 2018 مشروع المسجد الكبير وتوسعة المطار الدولي للجزائر العاصمة، تبرز خراص.

و قالت في سياق متصل أنه في ميدان التربية فقد تم في الآونة الأخيرة رفع التجميد على بعض المشاريع و المتعلقة بتشييد المؤسسات التربوية خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، حيث تتم حاليا الدراسات بصفة متوازية مع الانطلاق في الأشغال و ذلك لربح الوقت و توفير المؤسسات التربوية في أجل قياسي لفائدة التلاميذ.

كما انطلقت مشاريع أخرى على مستوى الأحياء السكنية الجديدة و المتعلقة بإنجاز قنوات الصرف الصحي و الطرقات و مرافق رياضية و عيادات متعددة الخدمات و غيرها من المرافق العمومية.

و أشارت بخصوص حي القصبة العتيق الى أن اللجنة طالبت باسترجاع كل البنايات وتحويلها إلى معلم تاريخي.