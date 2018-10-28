بالصور…ميهوبي يستقبل الكاتب الصيني “مو يا” الحائز على جائزة نوبل للآداب

إستقبل، اليوم الأحد، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الكاتب الصيني، مو يا، الحائز على نوبل للآداب، مرفوقا بأدباء صينين، في صورة يونغ آلاي، وتساو ون شيوان.

يذكر أن سبب زيارة الأديب الصيني هو مشاركته في الصالون الدولي للكتاب في طبعته 23 الذي تنطلق غدا الإثنين.

حيث قال الوزير في تغريدة له عبر صفحته بالتويتر: “إستقبلت اليوم الكاتب الصيني الكبير “مو يا Mo Yan”، الحائز على نوبل للآداب 2012..” .

وأضاف ميهوبي: “مرفوقا بأسماء ثقيلة في الأدب الصيني: شين ده يونغ XIN DEYONG آلاي – ALAI تساو ون شيوان –CAO WENXUAN شيو تسي تشن XU ZECHEN تشاو لي هونغ –ZHAO LI HONG ..”

وتابع ذات المسؤول: “علما أن الصين هي ضيف شرف الطبعة 23 لصالون الكتاب Sila” .