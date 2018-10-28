حفيظ دراجي يرد على سعدان بشأن مباراة الجزائر-مصر واتهامه “بالنفاق” (فيديو)

رد الإعلامي حفيظ دراجي، على المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح سعدان، بشأن اتهامه بالوقوف ضد عقوده في الخارج وبشأن تصريحاته الأخيرة حول لقاء الجزائر مصر في نصف نهائي كأس افريقيا للأمم في 2010.

وقال حفيظ دراجي “إن كان الأمر صحيحا فعليه أن يفاخر أن ابن بلده لديه كل هذه القوة والنفوذ في العالم العربي لمنع مدرب جزائري من الاشراف على أي نادي أو منتخب”.

وقال دراجي أتأسف أن سعدان يتصور أنني مصدر كل مصائبه بما فيها تلك التي وقعت له في السبعينيات والثمانييات من القرن الماضي حين لم أكن إعلاميا”، وأضاف “لن أرد بنفس الحدة لأنه في اعتقادي واعتقاد الكثير أنه مجرد كلام بلا معنى، وبدون شجاعة في الذهاب الى العمق”.

وقال دراجي مخاطبا سعدان “لم اقتنع بك كمدرب لكن كنت احترمك كإنسان واشفق عليك في الظروف الحسنة اكثر من الصعبة ولم أحقد عليك ولم أكن منافقا لا معك ولا مع غيرك وأنا مثل “الطائر الحر” ولكي تكن حرا يجب ان تكون وفيا لمبادئك”.

وبخصوص مباراة الجزائر ومصر قال دراجي “مصر كانت أقوى منا ولو لعبنا عشر مرات لفازت علينا عشر مرات .. أين كنت طيلة هذه المدة ولماذا لم تفتح ملف من خدموا المباراة حينها ولماذا لم تكشف أسماءهم وأسماء المسؤولين، ولماذا لم تستقيل مباشرة بعد المباراة وقبلت العمل مع خونة وانت الذي تحب بلدك..”