“النسر الأسود” يواجه الأهلي السعودي لتعويض الخيبة الإفريقية

يستعد فريق وفاق سطيف، سهرة اليوم، لمواجهة الأهلي السعودي برسم لقاء الذهاب من الدور الثمن النهائي لكأس زايد لأندية الأبطال العربية، وذلك بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف بداية من الساعة الثامنة ليلا، حيث يسعى الوفاق لتدارك مرارة الإخفاق في المربع الذهبي بمسابقة رابطة أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري الأسبوع المنصرم، وهو ما سيجعل أشبال المغربي رشيد الطاوسي يخوضون المواجهة بنية تحقيق الفوز، وتسجيل أكبر قدر من الأهداف قبل لقاء الإياب الذي سيجرى بالسعودية. إلا أن مهمة السطايفية لن تكون سهلة، بالنظر إلى قوة المنافس السعودي الذي سيحل بالجزائر هو الآخر وعزمه على تحقيق نتيجة إيجابية تُبقي حظوظه قائمة في التأهل للدور الربع النهائي للمسابقة.

هذا وسيكون لقاء اليوم، فرصة للطاقم الفني بقيادة الطاوسي، من أجل إشراك بعض اللاعبين المهددين بالتسريح خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في صورة لكروم، بانوح وسيدهم، كما ينتظر أن يعتمد الطاوسي على لاعبين جدد في الدفاع أبرزهم نمديل لتعويض ساعد إلى جانب بدران وتحويل ربيعي إلى وسط الميدان، خصوصا وأن التعداد سيعرف غياب بوقلمونة، ساعد وكذا جابو،هذا الأخير الذي يتجه للغياب عن اللقاء بنسبة كبيرة، وهو ما قد يضع المسؤول الأول على العارضة الفنية للوفاق في ورطة كبيرة، في ظل سعي النادي للتتويج بهذه البطولة.