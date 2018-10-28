عيد “الهالوين” لأول مرة في السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن إحياء سعوديين عيد “الهالوين” لأول مرة في العاصمة الرياض ليلة السبت إلى الأحد، عبر أصوات صاخبة وموسيقى مخيفة أفزعت النيام، ليتبين لهم أن فريقا من المهووسين بالعادات الأمريكية.

واتصل السكان بالشرطة لمعرفة مصدر الأصوت العالية التي انتشرت في المكان وأوقفت الشرطة منظمي حفل تنكري، مع استخدام الأقنعة والأزياء الغريبة “الهالوين” وكذلك المشاركين فيه.

وأضافت المصادر أن المخالفات التي ارتكبها بعض المشاركين، أثارت مخاوف السكان، لأنهم استخدموا أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

وتبين لشرطة الرياض، أن الحفل جرى بدون ترخيص، وتم إحياؤه مقابل مبالغ مالية، ولذلك أوقفت المشرفين على تنظيمه بتهمة عدم الحصول على ترخيص السلطات وإزعاج السكان.

هالوين، هو “عيد الفزع” ومنتشر في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، حيث يرتدي المشاركون فيه ملابس وأقنعة مخيفة، ويرقصون ويصرخون على وقع موسيقى صاخبة ومقززة.