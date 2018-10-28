قرار ولائي بغلق خمارات وقاعات شاي في سيدي بلعباس

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن والي ولاية سيدي بلعباس، أصدر 7 قرارات غلق لمخامر ومستودعات بيع الخمور منتشرة بمختلف مناطق المدينة، إلى جانب أمره بغلق ما لا يقل عن 5 قاعات شاي أغلبها تقع بعمارات حي الفتح بوسط المدينة.

أكدت ذات المصادر، أن الوالي أصدر قرارات غلق 5 مستودعات بيع الخمور، ومخمرتين تقع بمختلف أحياء مدينة سيدي بلعباس، بناء على التقارير الأمنية التي تؤكد تسبب مثل هذه المحلات في إحداث الصخب والمساس بالسكينة العامة، إلى جانب غياب أصحابها خلال فترات النشاط، عكس ما تفرضه قوانين ممارسة هذا النشاط، الذي يفرض على المالك الأصلي الإشراف شخصيا على عملية البيع، واستنادا لمصادرنا، فإن مدة الغلق حددت بثلاثة أشهر بداية من تاريخ التبليغ، وهي الأوامر نفسها التي اتخذت لغلق 5 قاعات للشاي، تقع أغلبها بحي الفتح الواقع وسط المدينة، كشفت حملة المداهمات التي قامت بها عناصر الأمن، أنها تسير بسجلات تجارية مزيفة، خاصة بمحلات الأكل السريع، بينما تعتمد الكثير منها كأوكار لممارسة الرذيلة.

قرارات والي الولاية جاءت بعد مدة لا تزيد عن الشهر الواحد من تنصيبه، ولقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين سبق أن طالبوا بوضع حد للفوضى التي تتسبب فيها مستودعات بيع الخمور، والاختناق المروري الذي يحدثه المتوافدون عليها، بعدما تحولت مدينة سيدي بلعباس إلى قبلة لمدمني شرب الخمور القادمين من عدة ولايات مجاورة، كانت قد أمرت السلطات المحلية على مستواها بالغلق النهائي لجميع محلات بيع الخمور.