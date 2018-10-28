كشف موقع “غول” العالمي أن الجزائري، “ياسين براهيمي” مطلوب في الدوري الإنجليزي خاصة بعد تألقه في مباراة دوري الأبطال ضد “لوكوموتيف موسكو”.

فقد تم إرسال بعض الكشافين من أجل معاينة أداء اللاعب الجزائري، الذي يتواجد في نهاية عقده مع “بورتو”.

يذكر أن كل من “إيفرتون” و “ولفرهامبتون” و “ويست هام” حاولوا التعاقد معه في الصائفة الماضية، قبل أن تسقط الصفقة في الماء.

وسيكون “براهيمي” حرا من أي التزام مع “الدراغاو” في هذه الصائفة ويمكنه التفاوض والتوقيع مع أي فريق في الميركاتو الشتوي، على أن يلتحق بذات الفريق في الموسم الجديد.