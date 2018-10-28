مزحة رئيس التشيك تثير زوبعة من الإنتقادات

خلقت مزحة الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، موجة من الغضب والإستياء في البلاد، بعد قوله مازحا: ” أنا أحب الصحفيين وأدعوهم إلى عشاء في السفارة السعودية “.

وهو ما أشعل فتيل الغضب والإستنكار لدى الإعلاميين و الصحفيين، من داخل وخارج تراب الجمهورية.

حيث أفادت وكالة “سي تي كيه” التشيكية، أن الرئيس أثار غضبا في بلاده بسبب قوله مزحة مروعة، تسخر من الصحفيين.

على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وقال زيمان، الذي عرف في الماضي بتصريحاته المهينة للصحفيين، إنه شاهد في الإنترنت صورة جميلة.

يظهر فيها هو شخصيا وفوقه عبارة منسوبة له ومكتوبة في شكل سحابة تقول: “أنا أحب الصحفيين وأدعوهم إلى عشاء في السفارة السعودية”.

وكان ميلوش، قال خلال لقاء له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مداعبا أن هناك الكثير جدا من المراسلين الموجودين الذين ينبغي “تصفيتهم”.

وكتب بافيل تيليكا العضو في البرلمان الأوروبي على التويتر واصفا مزحة الرئيس بأنها “خلق وضيع غير مبال”.

وفي نفس السياق، قال جيري بوسبيسيل رئيس حزب توب 09، المحافظ منتقدا زيمان إن الرئيس ليس لديه إحترام لموت إنسان بريء.