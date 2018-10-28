أمطار رعدية مرتقبة على معظم الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة، على معظم ولايات الوطن بداية من اليوم حتى التاسعة مساءا وتتراوح

أوضح البيان أن الولايات المعنية بهذا الاضطراب هي تندوف، بشار، شمال أدرار، شمال تمنراست، غرداية وورقلة

وتصل سرعة الرياح من الغرب إلى الجنوب الغربي 60 كم في ساعة مع هبوب سوف تصل أو تتجاوز 70 إلى 80 كم في ساعة محليا.

ومن جهة أخرى أوضحت خريطة اليقظة لذات المصالح أن هناك أمطار رعدية ستكون في الولايات التالية: تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر، البويرة، تيزي وزو، بجاية، المسيلة، باتنة وخنشلة.