راوية: 33 مليار دولار مداخيل البترول في 2019

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن العجر المتوقع في الميزان التجاري يصل 10.4 مليار دولار، مقابل توقعات بأن تكون مداخيل البترول خلال ذات السنة الى 33 مليار دولار .

وأوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 امام لجنة المالية والميزانية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن سعر صرف الدينار خلال ذات السنة مقابل واحد دولار سيكون 11.8 دينار، فما سيصل التضخم إلى 3.4 بالمائة.

وأفاد وزير المالية بأنه تم الاعتماد على سعر 50 دلار لبرميل النفط كسعر مرجعي وهذا لضمان استقرار وتجنب الصدمات خاصة أن سعر النفط تتحكم فيه الأوضاع الجيوسياسية وليس المؤسرات الاقتصادية.

وفي ذات الصدد أكد المتحدث أن الجزائر أبرمت عدة اتفاقيات طويلة الأمد التي تفرض هذا سعر المرجعي.