إنقطاع التزويد بمياه الشرب على بلديات العاصمة اليوم

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع المياه وتطهيرها “سيال” عن انقطاع التزويد بمياه الشرب على عديد بلديات العاصمة ابتداء من مساء اليوم الأحد.

وحسب بيان الشركة، فقد سجل تدفق كبير للمياه جراء كسر في أنبوب التزويد الرئيسي بتليملي، ما يتطلب توقفا بالتزويد بهذه المادة 12 ساعة.

ولهذه الغاية، سينقطع التزويد بالمياه ابتداء من ليلة اليوم الأحد، على الساعة الثامنة إلى غاية غدا الإثنين على الساعة الثامنة صباحا.

أما البلديات التي سيمسها انقطاع التزويد بهذه المادة الحيوية تتمثل في كل من القصبة، باب الواد، واد قريش، بولوغين والعاصمة.

كما تم تنصيب نظام خاص يضمن استخدام المياه بالمؤسسات العامة والمستشفيات.