4 آلاف مليار سنتيم لتمويل عمليات اقتناء الألواح الشمسية

صادق وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على برنامج لاستخدام الطاقات المتجددة في عدة مناطق، بغلاف مالي قدره 40 مليار دينار (4 ألاف مليار سنتيم)، ضمن مساعي لترشيد نفقات استهلاك الطاقة التي بلغت أرقام خيالية.

وعقد نور الدين بدوي اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 اجتماعًا تنسيقيًا مع كوادره بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، خُصص لدراسة وضعية تقدم مختلف مشاريع دائرته الوزارية، أبرزها الملف المتعلق بالبرنامج القطاعي للطاقات المتجددة، حيث صادق على برنامج يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر بـ40 مليار دينار.

وأفاد بيان للوزارة يحوز ” TSA عربي”، نسخة منه، أن المخطط سيتم تمويله عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وشدّد المصدر على أن “البرنامج سيسمح بتعميم استخدام هذه الطاقات من قبل الجماعات المحلية خاصة في الجنوب والهضاب العليا، لتلبية حاجات المواطنين في المناطق النائية في مجال التزود بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي”.

من جهته، أعطى نور الدين بدوي، تعليمات لإطاراته بتعزيز الديناميكية في مجال الطاقات المتجددة، حيث شكل الاجتماع مناسبة للاطلاع على مدى تطبيق مخطط نشاط السنة الجارية المتعلق بالمدارس الابتدائية والبنايات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، الإنارة العمومية وكذا الاعتماد على الطاقات المتجددة في تسيير موسم الاصطياف.

وفي وقت سابق، أمرت وزارة الداخلية ولاة الجهورية بضرورة إيجاد حلول لتقليص الاستهلاك الطاقوي من إنارة عمومية، المدارس، المساجد، المنشآت الإدارية، مؤكدة أن فواتير الكهرباء المرتفعة للبلديات أضحت تُشكل عبء على الميزانية المحلية، إذ تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلديات أي ما يعادل 20.9 مليار دينار جزائري.

وحسب الشروحات المقدمة من طرف وزارة الداخلية، يشمل البرنامج إستبدال 77122 مصباح زئبقي بأنظمة led للإنارة العمومية لفائدة 348 بلدية، بهدف اقتصاد 61697 ميغاواط في الساعة، إضافة إلى مكسب مالي بقيمة 277638120 دج في السنة، مع ضمان خفض إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 33934 طن في السنة.

ووفقًا لنفس البرنامج المعلن عنه من طرف وزير الداخلية، سيتم تعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، عبر 10 ولايات جنوبية و14 ولاية بالهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء، لربط 73621 عائلة بالطاقة الكهروضوئية كمرحلة أولى.

كما يشمل البرنامج إنجاز مشاريع نموذجبة مستعملة للطاقات المتجددة على مستوى 48 مدرسة ابتدائية في طور الإنجاز أو قيد التهيئة تحسبًا للدخول المدرسي 2018/2019، قبل تعميمها تدريجيا على مدارس أخرى