أمطار ورياح على عدة ولايات
حذرت مصالح الديوان للأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من هبوب رياح قوية و تطاير للرمل على ولايات الجنوب الغربي و الصحراء الوسطى و الواحات.
و نشرت ذات المصالح تنبيها على موقعها، أن الولايات المعنية هي كل من: تندوف، بشار، شمال أدرار، شمال تمنراست، غرداية و ورقلة.
و حسب ذات البيان، فان صلاحية النشرية ستمتد من الساعة الـ 9 صباحا الى غاية الساعة الـ 21 مساءا.
و يضيف البيان، أن إتجاه الرياح ستكون من الغرب الى الجنوب الغربي بقوة 80 كلم/سا.
كما حذرت مصالح الأرصد الجوية من تساقط أمطار على عدة ولايات هي:
بجاية، الجلفة، المسيلة، الأغواط، الشلف، برج بو عريريج، عين الدفلى، خنشلة، باتنة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، البويرة، المدية والبليدة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، مستغانم والنعامة.
شاركنا رأيك