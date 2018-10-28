زيادات تصل إلى 4500 دينار في رواتب عمال البلديات والدوائر والولايات

القرار الجديد يشمل العاملين في شبابيك الإعلام الآلي

الزيادات سيستفيد منها التقنيون السامون في الإعلام الآلي والأعوان والمعاونون التقنيون

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الانشغال الذي طالما كان يشغل عمال الإدارة الإقليمية من بلديات ودوائر وغيرها، خصوصا أولئك العاملين بشعبة الإعلام الآلي بالإدارة الإقليمية، الذين يتم تكليفهم بشباك الحالة المدنية، لكنهم ووجدوا أنفسهم محرومين من تقاضي منحة الشباك.

وحسب مراسلة موجهة من مصالح الأمانة العامة لوزارة الداخلية لكافة الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، إلى جانب رؤساء البلديات، فإن العاملين بشعبة الإعلام الآلي الذي جرى تعيينهم في شبابيك الحالة المدنية، سيكون من حقهم الاستفادة من زيادات في مرتباهم الشهرية، بعد منحهم أحقية الحصول على منحة الشباك، مثلهم مثل زملائهم أعوان الإدارة العامة.

وقالت الإرسالية، إنه بعد رقمنة مصالح الحالة المدنية، وتحويل عدد معتبر من موظفي شعبة الإعلام الآلي للعمل على مستوى شبابيك الحالة المدنية، أصبح من الضروري وضع حد لمشكل حرمانهم من منحة الشباك التي يتقاضاها زملاؤهم، والتي تقدر قيمتها بعشرين من المئة من قيمة الأجر القاعدي، حيث تتراوح بين 2500 و4500 دينار.

وأوضحت إرسالية وزارة الداخلية أنه في إطار الاستجابة لانشغال الموظفين تمت دراسة مطلبهم مع مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، ليجري الاتفاق على إدراج الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي في الإدارة الإقليمية، على أن يقتصر التعيين على رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي على الأكثر بناءً على التعليمة الوزارية رقم 8445 الصادرة عن وزارة الداخلية، والجماعات المحلية الأسبوع الماضي.

وبهذا يمكن بصفة استثنائية وطبقا للمادة 89 من القانون الخاص بقطاع الإدارة المحلية، يمكن استفادة كل من تقني سامي في الإعلام الآلي المصنف في الصنف 10 وعون تقني في الإعلام الآلي ومعاون تقني المصنف في الصنف 5 من منحة الشباك.