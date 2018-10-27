بالفيديو .. سرار يتحدث عن الفساد في كرة القدم الجزائرية “لا يوجد شخص نظيف”

قال عبد الحكيم سرار رئيس نادي اتحاد العاصمة، إن الاندية ليست قادرة على تكوين لاعبين وتقديمهم للمنتخب الوطني، مما أجبر الفاف على اللجوء الى انشاء مراكز تكزين تقنية، كما تطرق الى تنقل الانصار رفقة نواديهم، داعيا الى ضرورة تعميم منع تنقل الانصار.

وعن الفساد الذي طال كرة القدم الجزائرية أكد سرار أنه لا يوجد شخص نظيف، وأن كرة القدم الجزائرية تحولت الى حديث مختلف وسائل الاعلام العالمية

يس نادي اتحاد العاصمة، إن الاندية ليست قادرة على تكوين لاعبين وتقديمهم للمنتخب الوطني، مما أجبر الفاف على اللجوء الى انشاء مراكز تكزين تقنية،