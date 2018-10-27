توزيع أزيد من 300 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بقالمة

تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد « عبد العزيز بوتفليقة»، و بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، أشرف السيد «كمال عبلة» والي ولاية قالمة، على توزيع 305 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مست 19 بلدية من بلديات ولاية قالمة، وذلك بحضور السلطات المحلية والمدنية والعسكرية،العملية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمقر الولاية، شملت العملية توزيع 45 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، 60 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و200 وحدة بصيغة البناء الريفي، حيث تم في هذا السياق ، تسليم رمزي لمفاتيح السكنات على 48 مستفيدا من السكنات في مختلف الصيغ.