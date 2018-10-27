ارتفاع أسعار السردين يغيبها عن موائد المواطنين

واصل سعر السردين ارتفاعه في أسواق مدينة عنابة حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بمرشي الحوت أمس 400 دج بالنسبة للسردين الصغير أما السردين الكبير فبلغ سعره 500 دج ،وهو الأمر الذي غيب السردين عن موائد الزوالية وجعل الإقبال عليها يتراجع خاصة أن العديد منهم كان يمني النفس أن تنخفض الأسعار قليلا لشرائها ،في المقابل حول العديد من المواطنين وجهتهم نحو الباعة المتجولين من أجل شراء السردين نظرا لانخفاض سعره مقارنة في الأسواق حيث يتراوح ما بين 250 دج و 300 دج ،وهو ماجعل المواطن يدير وجهه عن مختلف أنواع السمك المعروضة لينهمك في تقصي أسعار الخضر والفواكه باعتبارها ضرورية فقط ويبقى فكره مشغولا بانخفاض القدرة الشرائية لا سيما العائلات ذات الدخل المحدود،فمن خلال جولة استطلاعية قمنا بها بولاية عنابة وقفنا عند عزوف المواطنين عن شراء الأسماك ما عدا السردين الذي يستقطب عددا من الزبائن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وفي ذات الشأن أجمع معظم التجار على أنهم ليسوا المسؤولين عن ضبط الأسعار وإنما تخضع لقانون العرض والطلب ،وبين المد والجزر بحثا عن الأسباب والمسببات يبقى المواطن الضحية في كل الأحوال،هذا رغم امتداد الساحل الجزائري على مسافة 1200 كلم، ما يعني بلغة المنطق أنه يتوفر على ثروة سمكية كبيرة يمكن أن تغطي مختلف احتياجات السوق من هذه المادة، إلا أن الواقع مغاير تماما لهذا المنطق وهو ما يتجلى بوضوح لزائر المسمكات بعنابة .