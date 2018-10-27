فيغولي يسابق الزمن للتعافي قبل موقعة الطوغو

كشفت تقارير صحفية تركية أن الجزائري سفيان فيغولي، نجم غالطة سراي التركي، بدأ التدرب على انفراد من خلال حصص جري خفيفة، على أمل التعافي في أسرع الأوقات من إصابته على مستوى العضلة الخلفية.

ويسعى مهاجم “الخضر” للحاق بمواجهة الطوغو، المقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر المقبل بالعاصمة لومي، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

ويحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز من أجل ضمان التأهل لبطولة “الكاميرون 2019”.. بينما في المقابل، فإن وضعيته ستتعقد في المجموعة الرابعة في حالة تكبده خسارة جديدة.

وظهر فيغولي بشكل رائع في المواجهة الأخيرة لـ”محاربي الصحراء” أمام “سناجب بنين”، وهو ما جعله يتلقى إشادة الملاحظين والجماهير.

وجدد اللاعب مؤخرا العهد مع منتخب الجزائر، وذلك إثر تعيين جمال بلماضي مدربا أول.. حيث خرج، قبل ذلك، من حسابات الإسباني لوكاس ألكاراز والجزائري رابح ماجر.

ويملك فيغولي في رصيده 48 مباراة بقميص الجزائر سجل خلالها 11 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة.