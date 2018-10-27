عطال مُهدد بالغياب عن موقعة الطوغو الحاسمة

تعرض النجم الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي لإصابة جديدة ستبعده عن لقاء بوردو المقرر غدا الأحد.

وإلى هنا كل شيئ عادي لكن الغريب هو أن الطاقم الفني لفريق نيس لم يُعلن لحد الآن مدة غياب الظهير الأيمن عن الملاعب.

ما قد يجعل إمكانية غيابه عن تربص الخضر الخاص بمواجهة الطوغو قائمة في ظل عدم بقاء وقت كافي وأيضا أنه يُعاني من إصابة عضلية.

وقد يجد الناخب الوطني جمال بلماضي نفسه في ورطة في حال تأكد غياب عطال خاصة وأن فيغولي سيكون غائبا أيضا بنسبة كبيرة.