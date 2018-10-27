طمار: إنجاز 90 ألف شقة.. لإسكان كل مكتتبي “عدل” 1 و2!

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، السبت، عن الشروع في إنجاز 90 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار بداية من شهر جانفي 2019، وهي الدفعة الأخيرة من البرنامج الكامل لبرنامج عدل.

وقال الوزير في كلمة افتتاحية ألقاها قبل انطلاق توزيع 4200 مسكن عدل وترقوي عمومي وإيجاري رفقة وزيرة البريد وتكنولويات الإعلام والاتصال ووالي العاصمة وإطارات بوزارة الدفاع الوطني بالشراقة، السبت، إنه سيتم الشروع في إنجاز 90 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج عدل، بدءا من شهر جانفي، وذلك لتلبية ما تبقى من طالبي السكنات ضمن هذه الصيغة، مطمئنا في ذات السياق المسجلين في برنامج عدل ممن دفعوا الشطر الأول من السكنات بالاستفادة من سكناتهم بشكل تدريجي.

وأوضح الوزير أن هذه العملية تعد أكبر عملية توزيع للسكنات على المستوى الوطني والتي تشمل 85 ألف وحدة سكنية، حيث مست العاصمة بـ4200 مسكن في مختلف الصيغ منها 2640 مسكن في إطار سكنات عدل، و60 مسكنا اجتماعيا و1500 مسكن ترقوي عمومي، مضيفا أن الدولة عازمة على استكمال جميع الورشات السكنية في الآجال المحددة، واعدا بمواصلة حملة توزيع المفاتيح إلى غاية توزيع كل البرنامج السكني.

وبخصوص الشطر الأخير من برنامج عدل والمقدر بـ350 ألف مسكن، فقد تبقى منه حسب طمار 90 ألف وحدة سكنية، حيث تم تخصيص غلاف مالي ضخم، للشروع في إنجازه برسم ميزانية الوزارة لسنة 2019، حيث سيتم الانطلاق في إنجازها مطلع السنة المقبلة ومن ثم فتح الموقع الإلكتروني مجددا لاختيار المواضع بالنسبة للمكتتبين المسجلين سنة 2013 الذين لم يسبق لهم اختيار المواقع في العمليات الثلاث الأولى.

وباستكمال عملية توزيع حصة 4200 مسكن، فإن مصالح الوزرة قد سلمت حسب الوزير ما مجمله 100 ألف وحدة سكنية بالعاصمة في جميع الصيغ منذ شهر جوان 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لمكتتبي “عدل” في البرنامج الأول والثاني، يقدر أو يفوق 400 ألف مكتتب موزعين عبر كلّ الولايات.