زطشي يرد على رابح سعدان بشأن مباراة الجزائر مصر في كان 2010

رد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم السبت 27 أكتوبر، على التصريحات الأخيرة للناخبللمدير الفني السابق رابح سعدان، بخصوص مباراة الجزائر – مصر في كان 2010 بأنغولا.

وكان سعدان قد صرح أن المباراة التي انهزن فيها المنتخب الوطني برباعية كاملة أمام المنتخب المصري كانت “مخدومة”، أي مرتبة مسبقا، دون الكشف عن الجهات التي حضرت لها.

ونقلت قناة البلاد تصريحات لزطشي جاء فيها :” سعدان يتحمل ما قاله، صرح بهذا الأمر لثاني مرة ويتحمل مسؤولية أقواله، نحن من جهتننا نملك علاقة رائعة مع الإتحاد المصري لكرة القدم، ولن تؤثر هذه التصريحات على هذه العلاقة “.

كما أجاب زطشي، عن حادثة طرد سرار لصحفي قناة “نوميديا” من تغطية لقاء وفاق سطيف ضد الأهلي المصري، بحيث قال:” لا أقبل أن يتم طرد أي صحفي يؤدي في مهامه، لا أعلم سبب قيام رئيس وفاق سطيف بهذا الفعل، رغم أن اللقاء يندرج ضمن منافسات “الكاف” لكن الإتحادية طرف فاعل في هذه المنافسة، وإن كان كل من ينتقدنا نطرده فلا أحد كان سيحضر ندوة اليوم ” قال ضاحكا”

قضية ألكاراز

كما رد زطشي على قضية المدرب ألكاراز بالقول إن الفاف تتابع وبإحترافية كبيرة قضية الناخب الوطني السابق ألكاراز، لدى “الفيفا” بحيث صرح قائلا:” البعض يتحدث عن قضية ألكاراز وكأنها قضية دولة، والأمر يتعلق بنزاع بين طرفين وفقط، نحن بصدد متابعة القضية لدى “الفيفا” بكل إحترافية وسنعلن عن القرار عند صدوره “.