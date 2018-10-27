كلود لوروا:" يجب الإطاحة بالمنتخب الجزائري "

شدد المدرب الفرنسي لمنتخب الطوغو لكرة القدم، كلود لوروا، على ضرورة الفوز أمام الجزائر يوم 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة لومي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، مشيرا بأن تشكيلته عادت من بعيد في سباق التأهل للنهائيات.

وأكد لوروا في حديث للموقع الرياضي "أكتوفوت" قائلا:" سيكون اللقاء معقدا في غياب أحسن مدافعينا حكيم أورو سانا وجان داكونام المعاقبين. يجب التحلي بالإبداع. أدرك أن الجزائريين ليسوا راضين باللعب على أرضية الملعب البلدي نظرا لخطورتها ولهم الحق في ذلك. فاللاعبون يواجهون خطورة التعرض للإصابة مثلما حدث لأحد أحسن لاعبينا. منتخب الطوغو مطالبا بالفوز بهذه المباراة. لقد عدنا من بعيد في سباق التأهل، لو نفوز، سنتقدم على الجزائر في الترتيب. هناك لاعبون ممتازون في الطوغو و بإمكاننا خلق مشاكل للجزائر مثلما هي قادرة على نفس الشيء. ستكون مباراة ممتازة لكن، لا يجب أن ننسى بأنها تبقى مباراة كروية".

عقب الجولة الرابعة، يتقاسم منتخبا الجزائر و البنين المركز الأول برصيد 7 نقاط لكل منهما متقدمين منتخب الطوغو (5 ن) بينا تحتل غامبيا المركز الرابع بنقطتين.

وعاد مدرب الطوغو لقضية القائد والنجم إيمانوال أديبايور الذي قرر عدم اللعب على الأرضية المتدهورة للملعب البلدي للومي.

وقال لوروا في هذا السياق: "لا توجد قضية اسمها اديبايور. فهو لم يلعب اللقائين الأخيرين لكنه كان حاضرا معنا. إنه لاعب يجد صعوبة في اللعب على أرضية ملعب لومي. وسنرى في لقاء الجزائر لكنه يعاني كثيرا على مساحة كارثية ومقوسة. فأديبايور (35 سنة) يحس بآلام عندما يتدرب عليها فلم يعد شابا، ولا يمكننا إجباره على اللعب خاصة وأنه لا يتمتع بكامل إمكانياته. ما دامت الكاف والفيفا تتساهلان في اللعب على حقل البطاطا، فلا نتعجب عندما نرى القارة الإفريقية تعاني كرويا. مع الأسف، نهتم أكثر بالكراسي الرئاسية في المنصة الشرفية على حساب الأرضيات".