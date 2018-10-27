هذه أسعار السيارات في سوق تيجلابين اليوم (فيديو)

شهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، اليوم السبت، دخولا كبير جدا للسيارات والزوار جدا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وعرف السوق انخفاضا في أسعار بعض السيارات خاصة المصنعة محليا بـ 3 إلى 4 مليون والتي يفوق سعرها 130 مليون، فيما كان مستقرا على العموم في السيارات الأقل من 120 مليون.

وتراوح سعر سيارة “أكسن جيلاس” سنة 2019 بين 70 و85 مليون، و سيلرة ” سراك” سنة 2010 فكان سعرها بين 70 و80 مليون إذا كانت في حالة جيدة.

في ذات الصدد وصل سعر سيارة ستابواي سنة 2018 ديازال إلى 210 مليون وذات السيارة بنزين وصل سعرها إلى 174 مليون.

أما سيارة كليو 3 بنزين سنة 2012 فتراوح سعرها بين 115 و120 مليون، وسيارة أفيوكويتي سنة 2012 فكان سعرها بين 85 و90 مليون.

وسيارة سامبول سنة 2014 كان سعرها اليوم 127 مليون، أما سيارة بيكنتو فسعرها تراح بين 105 و 107 مليون، وسيارة كيا بكنتو سنة 2012 فسعرها 115 مليون.