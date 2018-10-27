طمار يطمئن مكتتبي سكنات عدل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، على برمجة حصة 90 ألف وحدة سكنية بعنوان 2019، مطمئنا مكتتبي عدل الذين سبق لهم أن سددوا الشطر الأول من سعر السكن بتسلمهم سكناتهم.

وأوضح طمار ، اليوم السبت، خلال إشرافه على عملية توزيع سكنات بالقاعة متعددة الرياضات في شراقة بالعاصمة، أنه سيتم تلبية طلبات كافة المكتتبين، مؤكدا أن النتائج المحقق في قطاع السكن جائب بفضل العمل الحكومي المنسق والمكثف.

وقال ذات المتحدث في نفس السياق استطعنا على مستوى الحكومة تسخير الموارد المالية اللازمة للبرنامج وأخذ التدابير لتجاوز كل العقبات لإعادة بعث الورشات المتوقفة.