وكلاء السيارات يراسلون وزيري الصناعة والتجارة لفتح الاستيراد

عاد ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للواجهة، بعد أن أودع وكلاء السيارات المعتمدون طلبا جديدا على طاولة وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة، للمطالبة بفتح استيراد هذه السيارات مجددا مقابل فرض رسوم جمركية جديدة وعدم تموينهم بالعملة الصعبة لاستيرادها، وإنما إلزام المستوردين بالدفع من حسابهم الخاص.

ويقول رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش، أن وكلاء السيارات، يطالبون الحكومة مجددا بإعادة فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، تزامنا مع قرارها بإعادة فتح إيداع ملفات الاستثمار في تركيب السيارات، مشيرا بأن مثل هذا القرار سيكون بتمويل الوكلاء من أموالهم الخاصة بالعملة الصعبة، لن يؤثر سلبا على الخزينة العمومية، وبالعكس سيساهم حسبه في كسر أسعار السيارات في السوق الوطنية ويجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وشدد نباش على أن وكلاء السيارات مستعدين لتحمل أية رسوم جبائية أو جمركية جديدة جراء إعادة فتح باب الاستيراد، فمثل هذه الإجراءات لن تعوق العملية حسبه، ولكن ستخدم كافة الأطراف.

ويأتي طلب وكلاء السيارات هذا بعد إعلان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي قبل أيام عن استقبال المجلس الوطني للاستثمار لعشرات الطلبات من طرف متعاملين أجانب، يرغبون في استحداث مصانع للتركيب، حيث انتقد هذه المصانع التي وصفها بأنها مجرد ورشات ومحلات ولا ترقى لأن تكون مصنعا.