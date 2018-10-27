تحويل رسوم جديد لدعم البلديات الفقيرة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحويل الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة، ومختلف عمليات الاستيراد خاصة المتعلقة منها بالرسم على القيمة المضافة إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية من السنة القادمة.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل صعوبات في تحويل المداخيل الناتجة عن رسوم الأطر المطاطية لفائدة ميزانيات البلديات من طرف مصالح الجمارك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتحقيق تنمية في مختلف مناطق الوطن.

كما سيتم تحويل الفائض من ميزانيات البلديات التي تسجل فائضا سنويا معتبرا في إيراداتها المؤجلة من سنة إلى أخرى للبلديات التي تعاني من شح الموارد من أجل تقليص الفوارق بين الجماعات المحلية.

وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي كان قد كشف عم وجود 1000 بلدية بلدية فقيرة موزعة عبر التراب الوطني في حاجة إلى موارد مالية من أجل تنميتها.