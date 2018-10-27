توزيع 7000 سكن عمومي إيجاري بالبليدة

سيتم خلال الستة أشهر المقبلة توزيع نحو 7000 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري عبر مختلف بلديات ودوائر ولاية البليدة، حسبما أعلن عنه الوالي يوسف شرفة.

فمن بين 7000 وحدة سكنية التي انتهت بها الأشغال بشكل كلي، تم الخميس، في إطار الاحتفالات الرسمية المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المصادفة للفاتح من شهر نوفمبر تسليم مفاتيح مائة مسكن على المستفيدين منها، وهذا خلال حفل نظم على مستوى مقر الولاية بحضور السلطات المحلية والمنتخبين المحليين وكذا العائلات المستفيدة.

وتندرج هذه العملية في إطار القضاء على السكن الهش، حيث تم منح هذه السكنات المنجزة على مستوى بلدية حمام ملوان التابعة لدائرة بوقرة (شرق الولاية) للعائلات التي كانت تقطن بمحتشدات تم تشييدها خلال فترة الاستعمار بنفس البلدية والتي تفتقر لأبسط ضروريات العيش الكريم.

وبهذه المناسبة عبرت العائلات المستفيدة عن فرحتها البالغة لانتقالها إلى سكنات لائقة توفر لهم العيش الكريم ولأبنائهم بعد سنوات من الانتظار والمعاناة، مع العلم أن هذه البلدية السياحية سبق أن شهدت عملية ترحيل في إطار القضاء على السكن الهش سنة 2013 والتي استفادت منها 53 عائلة.

كما تم بالمناسبة أيضا توزيع مفاتيح 110 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي على المستفيدين من بلديتي أولاد يعيش وبوعرفة، مع العلم أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها من حيث توزيع هذا النوع من السكن، حيث تم توزيع 35 وحدة ببلدية أولاد يعيش بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

للإشارة، فقد تم منذ انطلاق عملية توزيع السكنات شهر رمضان المنصرم بولاية البليدة توزيع 1865 وحدة من مختلف الصيغ السكنية والمنتظر أن تتواصل إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل.