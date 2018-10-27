قضية كان 2010: عنتر يحيى يطالب سعدان بكشف المتورطين في “الفضيحة”

طالب اللاعب الدولي عنتر يحيى من رابح سعدان كشف الجهات التي كانت وراء فضيحة مباراة الجزائر – مصر في انوغولا، في نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2010.

ودون عنتر يحيى في تويتر “على سعدان الذهاب بعيدا وكشف من كان وراء ترتيب مباراة مصر ؟ أليس صحيح ؟ يجب أن نعرف الحقيقة”.

وكان الناخب الوطني السابق رابح سعدان قد فجر فضيحة من خلال التصريح بأن مباراة الجزائر ومصر في اونغولا سنة 2010 كانت “مخدومة” أي تم التحضير لها مسبقا، كما كشف أن جهات اتصلت به من اجل العمل على ذلك، لكون مصر كانت في حاجة إلى كأس افريقيا لحل مشاكلها الداخلية وأنه رفض ذلك.