حنون تتهم فرنسا بمحاولة التأثير على رئاسيات 2019

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، فرنسا بالسعي للتدخل في الرئاسيات المزمع إجراؤها سنة 2019، مستشهدة بتصريحات السفير الفرنسي السابق، برنار باجولي، لتأكيد وجود نوايا للضغط على الجزائر في الموعد الإنتخابي القادم.

وأرجعت حنون في كلمتها خلال اجتماع لجنة المنتخبين، بزرالدة، التصريحات المعادية التي صدرت عن باجولي قبل أسابيع، إلى مواقف الجيش الجزائري من التدخلات الخارجية الحاصلة في المنطقة، بالإضافة إلى صفقات شراء القمح الروسي.

وعكس المرات السابقة، بدت زعيمة حزب العمال أكثر وضوحا بخصوص الأزمة التي عصفت بالمجلس الشعبي الوطني، حيث وصفت إزاحة السعيد بوحجة واسبداله بمعاذ بوشارب في رئاسة المجلس بالعملية الانقلابية غير المسبوقة، بالمقابل طالبت رئيس الجمهورية بحل المجلس للخروج من الأزمة.

وبررت المتحدثة عدم تدخل نوابها في الأزمة طوال أربعة أسابيع بتقيدهم بمبادئ الحزب، موضحة أن السعيد بوحجة تم اختياره من قبل الأغلبية. بينما يمثل نواب حزبها الأقلية. مضيفة بالقول “إن أسباب الأزمة التي عصفت بالمجلس غير معروفة لحد الآن وبتالي لا يمكن الخوض في ملف معالمه غير واضحة”.

وجددت حنون انتقادها للوزير الأول أحمد أويحيى واجتماعه مع أحزاب المولاة بمقر الوزارة الأولى، مؤكدة أن الهدف منه إعطاء تعليمات للنواب من أجل تمرير قانون المالية 2019 كما نزل من الهيئة التنفيذية.

وفي هذا الصدد ترى زعيمة حزب العمال أن هذا الامر يدل بشكل قاطع على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، قائلة: ” أزمة البرلمان قالوا أنها أزمة داخلية، فماذا نقول عن هذا الاجتماع غير الانحراف”.

كما وجهت حنون نداء لرئيس الجمهورية من أجل إعطاء توجيهات ليعيد قانون المالية 2019 الأمل للفئات الشعبية الواسعة لأن القانون -حسبها- لا يستجيب لمتطلبات فئات واسعة من الشعب ولا يتضمن إجراءات ايجابية لها علاقة مع رهانات الظرف.

أما عن ملفات الفساد التي تم فتحها من قبل العدالة الجزائرية فاعتبرت حنون أنها مؤشر إيجابي، وقالت إنه لا يمكن للنظام أن يحارب هذه الآفات بطريقة متواصلة وشفافة ودون تمييز.