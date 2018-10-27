جزائرية تتحصل على لقب أفضل مربية في فرنسا

ينتظر أن تتوج الجزائرية الأصل فريدة مجخون كأحسن مربية أطفال في فرنسا، ظهر اليوم السبت 27 أكتوبر، بعد فوزها في مسابقة نظمت من طرف الأولياء، بحسب ما نقلت صحيفة “لوباريظيان”.

ونالت الجزائرية فريدة المنحدرة من منطقة القبائل والبالغة من العمر 48 سنة، اهتمام الاولياء الفرنسيين، حيث أنها تحتضن الأطفال وكأنها أمهم الحقيقية، كما انها تعمل حتى أيام العطل من أجل رعاية الأطفال.

وستتحصل الجزائرية فريدة على لقب فخري، اضافة إلى الامتياز في حسن السيرة، مع بطاقة دفع بقيمة 250 أورو.

وتقول كلير هوليندر وهي أم تضع ابنها عند المربية فريدة أنها “تفعل أكثر من وظيفتها .. فهي تعطي لابني الحب، إنه يذهب إلى بيتها كما لو كان ذاهباً إلى عائلته”، إضافة إلى أنها تمسك الأطفال حتى في العطل الأسبوعية أو الى وقت متأخر من الليل.

وتقول فريدة مجخون “يجب أن نكون مناسبين للجميع، انا أرى على وجوه الأولياء أنهم سعداء معي ، وأنهم يثقون بي تمامًا. وهذا ما يطمئنني ويجعلني فخورة.