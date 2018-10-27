بالصور.. بعثة الأهلي السعودي تصل الجزائر تحسبا لمواجهة وفاق سطيف

وصلت بعثة نادي الأهلي السعودي، صباح اليوم السبت، إلى الجزائر، تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم بوفاق سطيف، لحساب كأس الأندية العربية للأبطال.

واتجهت بعثة نادي الأهلي السعودي، مباشرة من مطار هواري بومدين بالعاصمة إلى مدينة سطيف، أين ستواجه الوفاق المحلي.

وسيلتقي الفريقان غدا الأحد، بملعب “08 ماي 1945″، لخوض مباراة ذهاب الدور الـ16، من المنافسة العربية للأندية.

ويسعى وفاق سطيف، لضمان التأهل للدورالمقبل من هذه المنافسة، قبل مباراة العودة المقررة بالسعودية، لتعويض خروجه من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا مؤخرا.