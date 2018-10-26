مجمع رامي يرعى تظاهرة نصف مراطون الجزائر



رامي، العلامة الرائدة في إنتاج المشروبات و العصائر في الجزائر، ترعى الطبعة السابعة لنصف مراطون الجزائر الذي سيقام يوم 26 أكتوبر الجاري في بلدية دالي إبراهيم (العاصمة).

تنظم هذه التظاهرة الرياضية في طبعتها السابعة، من طرف وكالة "برو أورغانيساسيون" و بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للرياضة للجميع وذلك تحت شعار" الصحة و الرفاه" كما ستعرف هذه المنافسة مشاركة نوعية وقياسية من حيث عدد المتسابقين الذين وصل عددهم إلى 4آلاف مشارك، من بينهم 1260 رجلا و220 سيدة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المشاركين تم تسجيلهم بمختلف الطرق، منها عبر الموقع الإلكتروني الذي أحصى وحده 2110 متسابقين.

يجرى مسلك السباق على 12 كلم حيث يتضمّن ست مناطق، ستكون نقطة الانطلاقة انطلاقا من غابة "بواديكار"، مرورا باتحادية كرة القدم "الفاف"، وحدة الغولف، فندق الجيش الوطني (شاطوناف)، الملعب الأولمبي 5 جويلية، ساحة عين الله، وصولا إلى نقطة الانطلاق (بواديكار).

من خلال هذه المرافقة، يلتزم مجمع رامي بدعم تظاهرة سباق نصف مراطون الجزائر بهدف تشجيع الجزائريين على ممارسة الرياضة و تبني نمط حياة صحي و نشط.