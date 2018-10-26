زرواطي تسلم الجائزة الأولى لأنظف مدينة في الجزائر

نالت مدينة سطيف المرتبة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية، للمدينة الخضراء في طبعتها الأولى، خلال حفل تزامن مع العيد الوطني للشجرة.

الجائزة التي كانت من نصيب مدينة سطيف قدرت قيمتها المالية بـ 10ملايير سنتم.

فيما حظيت تلمسان بالجائزة الثانية ،والثالثة إلى مدينة المدية. كما عادت جائزة لجنة التحكيم لأدرارو جائزة المواطنة لقصر تفيلالت بغرداية.

وشهد الحفل حضوروزراء مختلف القطاعات، وزيرة البيئة زرواطي، ووزير الخارجية مساهل، ووالي العاصمة عبد القادرزوخ،

وممثلي الهيئات و المنظمات الوطنية وأعضاء من البرلمان بغرفتيه.