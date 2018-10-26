محرز:" من المستحيل أن تفوز الجزائر بكأس العالم "

أكد الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، أن فوز الخضر بكأس العالم أمر مستحيل رغم قدرة المنتخب على التألق في النهائيات بالنظر لبعض الأسماء البارزة التي تضمها كتيبة المدرب جمال بلماضي.

محرز وفي دره على سؤال أحد الشباب الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، قائلا:" الفوز بكأس العالم أمر مستحيل بالنسبة للمنتخب الجزائري " قبل أن يضيف بنبرة ضاحكة:" هذا صعب علينا رغم أننا نملك تشكيلة بإمكانها التألق في المونديال ".