أعضاء الطاقم الفني لمنتخب مصر سنة 2010 يردون بالثقيل على سعدان

أبدى عدد من أعضاء الطاقم الفني للمنتخب المصري في أمم أفريقيا 2010، تعجبهم الشديد من تصريحات رابح سعدان، المدرب السابق للخضر، التي أكد فيها أن مباراة المنتخبين في أنغولا كانت "مخدومة".

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره الجزائري، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2010، بنتيجة 4-0، وأكمل مشواره حتى توج باللقب.

وقال سعدان في تصريحات تلفزيونية، إن تلك المباراة كانت مخدومة، وتم إخطاره قبلها بفوز المنتخب المصري، مضيفا: "قالوا لي إخواننا المصريين يحتاجون كأس أفريقيا، وأنتم مشيتم لكأس العالم، وكنت رافضا نزول الملعب والمشاركة في هذا الأمر".

حمادة صدقي، المدرب السابق للفراعنة خلال البطولة، قال إن هذه الأمور تقال عن مباريات لم تذاع على شاشات التليفزيون، لكن لقاء مصر والجزائر شاهده الجميع، وبذل فيه كلاهما أقصى مجهودهما، وقاتلا لتحقيق الفوز، وحصد الفراعنة الانتصار بمجهوداتهم.

وأبدى تعجبه من تصريحات سعدان، "التي يبدو أنها بفعل عامل السن، ومحاولة تبريد هزيمة يجدها وصمة عار في تاريخه، ولكن المبرر جاء كوميديا ولا يقنع طفل صغير"، حسب تصريحاته.

وتساءل صدقي كيف تكون المباراة معروف نتيجتها مسبقا؟ وتكون فيها كمية الخشونة المتعمدة من لاعبي الجزائر، رغم أنهم مقبلين على كأس عالم، وكان من الممكن أن يصاب لاعب أو يتم إيقافه في المونديال.

كما أعرب عن استغرابه بطرحه لتساؤل جديد: "كيف يتم التشكيك في أحقية الفراعنة بالفوز، وفي نفس البطولة انتصروا على 4 منتخبات كبرى كانت متأهلة لكأس العالم (الكاميرون وغانا ونيجيريا والجزائر)؟ فهل تم خدمة الفراعنة في كل هذه المباريات وفي التتويج بـ3 بطولات متتالية لأمم أفريقيا؟".

واختتم صدقي بتأكيده على أن المنتخب خدم نفسه بمجهوده أمام الجزائر، فلا يوجد هدفا مشكوكا في صحته أو ضربة جزاء غير صحيحة محتسبة، وبالتالي لا يوجد مبررا لتلك التصريحات.

أما أحمد سليمان، مدرب حراس المرمى في نفس الجهاز، فأكد أن المنتخب المصري فاز بمجهوداته أمام نظيره الجزائري، الذي خرج لاعبيه عن تركيزهم وتفرغوا للعنف، ما أدى لطرد 3 لاعبين في المباراة.