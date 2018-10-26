محرز يُريد خروج الجزائر من إفريقيا!

إعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، بأن المنتخب الوطني ولاعبيه يتناسبون مع طريقة اللعب الأوروبية أكثر من الطريقة الإفريقية وظروفها الصعبة.

وأوضح صاحب القدم اليُسرى السحرية، بأن مُحاربي الصحراء عندما يلعبون فإنهم يُشبهون كثيرا الأوروبية من جميع النواحي، التكتيكية منها والفنية.

وإعتبر الجناح الطائر لـ”مانشستر سيتي” بأن “الخضر” مُكونون بطريقة تجعلهم قادرين على التألق في القارة العجوز لا في القارة السمراء.

وتوحي تصريحات إبن “سارسال” برغبته بخروج الجزائر من إفريقيا، والتي لاتسمح بلعب كرة نظيفة، وماحدث في البنين مؤخرا خير دليل.