الطاقم الفني للمنتخب المصري في 2010:”ما قاله سعدان كذب”

نفى عدد من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس أفريقيا 2010، تصريحات رابح سعدان بخصوص ترتيب مباراة “الخضر” أمام مصر في الدورة القارية.

وقال المدرب المساعد حمادة صدقي في تصريح لـ” filgol”:”فزنا على أربعة منتخبات ممن تأهلوا لكأس العالم 2010 وهم نيجيريا والكاميرون والجزائر وغانا فهل يعقل إننا اتفقنا مع أي شخص لجعلنا نفوز؟”.

مضيفا:”لو كنا إتفقنا على أي شيء لكانت انتهت المباراة بفوزنا بهدف أو بهدفين دون رد على سبيل المثل وليس برباعية”.

أما أحمد سليمان، مدرب حراس المرمى في نفس الجهاز، فأكد أن المنتخب المصري فاز نتيجة خروج أشبال سعدان عن تركيزهم و”تفرغوا للعنف”.