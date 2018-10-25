مجموعة حلول المطبخ إل جي ثينك LG ThinQ

بالنظر لجملة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مجتمعاتنا في القرن الحادي والعشرين، لا يعد ممكنا إنكار تأثير اختيار مصدر الغذاء على الصحّة والتوازن الأسري.

تشير الدراسات إلى لجوء الأسر في البلدان المتقدمة بشكل متزايد إلى الأكلات السريعة، وذلك بسبب زيادة عدد النساء في مواقع العمل. إنّ هذا الإكراه الأسري المرهق الذي فرضه الوضع الاقتصادي والحاجة إلى زيادة الميزانيات لمجابهة النفقات المنزليّة المتزايدة باستمرار، لا بدّ أن يترك أثره على صحة الأطفال بسبب النسبة العالية من السكر المضاف والسعرات الحراريّة في المواد المستهلكة، مقابل قيمة غذائيّة ضعيفة.

يجب على الأولياء أن يجدوا المعادلة التي تحافظ في الآن نفسه على صحة الأبناء والتوازن المالي دون إغغال جانب الكفاءة في استهلاك الطاقة الذي تزداد أهميته يوما يعد يوم. إنّ تطوير الأجهزة المنزلية لتكون أكثر كفاءة هو الحل الذي يمكن أن يقلل من الوقت المخصص للطبخ (وفقا للإكراهات المهنية لأرباب الأسر)، وضمان اتباع نظام غذائي صحي (باستخدام وجبات طازجة أو منزلية) والتقليص من تكلفة الطاقة (باستخدام الأجهزة المحافظة على البيئة).

تمكّنت شركة صنع الأجهزة المنزلية إل جي من إيجاد التوافق السحري بين جميع الجوانب المذكورة أعلاه من خلال تقنيتها الذكية الموجهة نحو المستهلك. لا تتوقّف هذه التكنولوجيا عند تقديم تجرية مريحة للمستخدم بل تتجاوزها لأكثر من ذلك. من خلال ضمان عمل كل جهاز بأقصى كفاءة ممكنة، يتم التقليص من الاستهلاك الإجمالي للطاقة، مما يوفر المال ويحدّ في نفس الوقت من التأثير على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل نظام توصيل الأجهزة على تحسين تجربة تحضير الطعام من خلال التقليص من مدّة الانتظار والتحوّل إلى دورة عملية من الإجراءات انطلاقا من اختيار الوجبة وانتهاء بغسل الأواني، وذلك من أجل زيادة الوقت المخصص للراحة والحياة الأسرية.

بفضل تشكيلة كاملة من الحلول الذكية، تمتلك إل جي جهازًا متصلًا لتلبية جميع الاحتياجات التي يمكن تخيلها، وهو قادر على العمل مع أجهزة إل جي ثينك LG ThinQ الأخرى المجهزة بحلول الذكاء الاصطناعي، وكذلك مع الأجهزة الذكية من أمازون Amazon وجوجل Google. كما تستخدم إل جي أحدث التصاميم المريحة مع ثلاجات باب في باب Door-in-Door بشكل يحسن من الراحة ويقلل في نفس الوقت من ضياع الهواء البارد.

إنّ هذه التشكيلة تجعل من المطبخ فضاء جميلا، ذكيّا، بديهيّا، مريحا، ملائما، باعثا على الاسترخاء وصحيّا.



بعض المعلومات حول شركة إل جي إلكترونيكس.

تعتبر شركة إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا والتصنيع وتمتد أنشطتها في أكثر من 100 موقع حول العالم. وبحجم مبيعات إجمالي بلغ سنة 2017 ، 55.4 مليار دولار أمريكي(61.4 تريليون وون كوري)، تضم شركة إل جي 5 شركات – شركة إل جي للأجهزة المنزلية و أجهزة تصفية الهواء، وشركة إل جي لأجهزة الترفيه المنزلي، وشركة إل جي للاتصالات المحمولة،وشركة إل جي لمكونات السيارات وشركة إل جي للمعاملات بين مؤسسات الأعمال - وهي شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج أجهزة التلفزيون، والثلاجات، ومكيفات الهواء، وآلات الغسيل، والأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى منتجات SIGNATURE الفاخرة ومجموعة منتجات ThinQ ذات الذكاء الاصطناعي . وللحصول على آخر الأخبار والمعلومات حول إل جي إلكترونيكس، يرجى زيارة الموقع على الرابط التالي: www.LGnewsroom.com