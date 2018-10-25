الجيش الجزائري ينتج المواد المتفجرة بشراكة مع الصيني “نورينكو”

أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، على تدشين المركب الصناعي للشركة الجزائرية لإنتاج المواد المتفجرة بحمام الضلعة، ولاية المسيلة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتفقد الفرقي مختلف الأقسام والورشات والمخابر، للإطلاع عن كثب على مختلف التجهيزات الحديثة التي يحوزها هذا المركب الصناعي الهام.

ويضيف البيان أن هذه الشركة المنجزة في إطار مسعى التعاون والشراكة مع الجانب الصيني المُمثل في شركة نورينكو، تُعد بمثابة حلقة متينة أخرى تضاف إلى سلسلة الإنجازات المحققة في ميدان الصناعات العسكرية، وجاءت لتدعم بقية وحدات الديوان الوطني للمتفجرات، التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، والتي تتولى إنتاج مختلف أنواع المتفجرات بمواد أولية محلية مئة بالمئة.

وينتظر أن لبي جميع احتياجات القطاعات المستعملة لهذه المواد ذات الجودة العالية، على غرار قطاع الأشغال العمومية والهندسة المدنية، وهذا وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا، في شتى المجالات التكنولوجية والتصنيعية والأمنية وحماية البيئة.

وقال الفريق قايد صالح عن المصنع “إننا نعتبر هذا المركب الصناعي الهام والحيوي، الذي أشرفت على تدشينه رسميا في هذا اليوم، والمنجز في إطار تجسيد مسعى التعاون والشراكة، محطة صناعية كبرى من المحطات الهامة التي استطعنا أن نجسدها على أرض الواقع، والتي تمثل امتدادا متميزا للخطوات العملاقة التي قطعتها صناعاتنا العسكرية في السنوات القليلة الماضية، لاسيما في مجال صناعة الأسلحة والذخائر، والصناعات الميكانيكية من عربات ومحركات، والصناعات الالكترونية بمختلف أنواعها، فضلا عن صناعة النسيج والجلود ومختلف لوازم الجند، وقد استطاعت هذه الإنجازات الصناعية العسكرية الناشئة أن توفر أكثر من 30 ألف منصب شغل، مما ساهم بفعالية في التلبية التدريجية لاحتياجات قواتنا المسلحة، وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد، وهي ثمار تمثل أصدق شاهد على الجهود المبذولة، وعلى المقاصد النبيلة المتوخاة وعلى صدقية المناهج العملية السليمة والصائبة المتبعة بكل عناية وتبصر ورويّة”.