مركّب الحجار : تصدير الحديد الصلب نحو الهند

كشف شمس الدين معطا الله، الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار، عن الشروع في تصدير الحدد الصلب نحو الهند، معلنا عن أول شحنة نحو موانئ الهند منذ 10 سنوات.

وقال ذات المسؤول إن أول عملية تصدير نحو الهند منذ 10 سنوات تمثلت في شحنة من 16 ألف طن من السبائك الخشنة، تم شحنها نحو ميناء بومباي في الهند.

كما أكد معطا الله أن المركب يصدر أيضا نحو كل من مصر، المغرب، سوريا، اسبانيا، ايطاليا والهند.

كاشفا أنه تم تصدير نحو 127 الف طن سنة 2017، بقيمة مالية تجاوزت 56 مليون دولار.

ومنذ أن استفادة المركب من غلاف مالي إضافي في أفريل الماضي دخل مرحلة جديدة من التسيير أعطته استقلالية في التسيير، حيث أصبح يقدم الخدمات بالإضافة إلى الإنتاج.