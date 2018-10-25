أول اجتماع لمكتب المجلس برئاسة بوشارب

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس لأول مرة برئاسة معاذ بوشارب الذي تم انتخابه أمس خلفا للسعيد بوحجة.

وحسب بين للغرفة السفلى للبرلمان فقد "تناول المكتب، خلال هذا الاجتماع، النظر في السبل والوسائل اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المطلوبة، وأحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في أول أكتوبر 2018 المتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني".

"كما درس مكتب المجلس الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، إلى جانب دراسة طلب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية المتضمن تنظيم يوم برلماني حول المدرسة الجزائرية : الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة" يضيف نفس البيان.