طمار يزف بشرى لمنتظري السكن !!

كشف وزير السكن عبد الواحد طمار أن الحكومة خصصت 340 مليار دينار لإتمام للسكنات المنجزة عبر الوطن.

وقال طمار خلال زيارة قادته رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الى بسكرة أن هذه الاخيرة ستستفيد 30 مليار للتهئية، تشمل انجاز مؤسسات تربوية بالأحياء الجديدة المزمع انجازها بالولاية.

الوزير الذي اشرف من ولاية بسكرة على إنطلاق عملية توزيع 80 ألف وحدة سكنية أكد ان الرئيس بوتفليقة يولي أهمية كبيرة للجنوب عموما و ولاية بسكرة خصوصا، ويوصي دائما بالتنمية في الجنوب.

و إغتنم الوزير الفرصة لتجديد مطالبة شركات المقاولة المتعاقدة، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز السكنات

حيث قال ” يجب الإسراع في وتيرة الإنجاز الأشغال الخاصة بالسكنات لكل الصيغ لأن الطلب متزايد”.