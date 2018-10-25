الإبراهيمي: الدول العربية هي سبب النزاعات في الشرق الأوسط

يرى الدبلوماسي الجزائري السابق لخضر الإبراهيمي أن سبب تمركز النزاعات المسلحة في العالم بمنطقة الشرق الأوسط يعود إلى أن الدول العربية ترفض أن تعمل مع بعضها البعض.

وقال الإبراهيمي ، في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة هذا الخميس، إن السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة في سوريا كان الربيع العربي.

وبشأن الحرب على اليمن، قال الدبلوماسي الجزائري المخضرم إن هذه الحرب تتداخل فيها العديد من العوامل الإقليمية.

ويعتقد أن عدم تدخل الغرب لإنهاء الحرب على اليمن الذي تنهكه أزمة إنسانية خانقة، لأنها لا تمس مصالحه بصفة مباشرة وأن من يتصارع فيها هم العرب والمسلمون.

واعتبر الأبراهيمي استمرار معاة الشعب الفلسطيني، بـ”الفضيحة” بسبب “تخلي العالم عن شعب يواجه نظام أبارتيد” وأيضا بسبب “مسؤولين عرب يتوددون في انبطاح لنتنياهو”.