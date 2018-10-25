أمطار وثلوج الأحد المقبل

يرتقب سقوط أمطار قوية على المناطق الشمالية من الوطن خصوصا الواقعة في غرب الوطن و وسطه الأحد القادم فيما ينتظر سقوط الثلوج الأولى على المرتفعات التي تفوق 1000 متر .

وأفادت مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقرطة ، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اضطرابا جويا سيمس يوم السبت المقبل المناطق الغربية والوسطى من الوطن مع تسجيل تراجع محسوس في درجات الحرارة وسقوط أمطار قوية مصحوبة بزخات برد، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار سيشتد يوم الأحد بين الساعة الـ12 و الـ 18. كما ينتظر سقوط ثلوج ليلة الأحد إلى الإثنين على المرتفعات التي تبلغ أو تفوق 1000 متر ابتداء بغرب و وسط الوطن لتصل شرق الوطن حسب بن رقطة، موضحة أن الأمر يتعلق باضطراب عادي.