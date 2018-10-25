تأجيل محاكمة “عبدو سمار” وشريكه إلى يوم 8 نوفمبر القادم

قرر قاضي الجلسة بمحكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الإعلامي عبد الرحمان سمار وشريكه إلى يوم 8 نوفمبر القادم.

كما قرّر وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس إيداع الإعلامي “عبدو سمار” والمصور “مروان بوذياب” الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.

وأمر بإحالتهما على إجراءات المثول الفوري وتأجيل محاكمتهما إلى يوم 8 نوفمبر القادم.

ويتم محاكمة الإعلامي، عبد الرحمان سمار، في قضية قيادة شبكة إبتزاز مقابل أموال تستهدف رجال الأعمال رفقة شريكه المصور مروان بوذياب .

وفي تفاصيل القضية وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإنه تم ضبط أدلة إبتزاز وبريد تهديد لوالي العاصمة بحوزة الإعلامي الموقوف.