فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة حققت في سبع قضايا متعلقة بجرائم الفايسبوك

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني فقد تم التحقيق في7 قضايا منها نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

إضافة إلى الإبتزاز، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وكذا إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات.

كما مست التحقيقات عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة، وأيضا التي تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء.

واضاف البيان المشاركة في الابتزاز، وكذا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وإختتم البيان التحقيقات مست كذلك القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.

وللإشارة فقد تم توقيق عدة وجوه وشخصيات معروفة قامت بالإبتزار والمشاركة في القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.