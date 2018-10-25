براهيمي يتألق أمام لوكوموتيف و”يوجه” رسالة إلى أنصار بورتو

تألق اللاعب الدولي، ياسين براهيمي، بشكل لافت خلال لقاء الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا، عندما قاد بورتو إلى الفوز على لوكوموتيف موسكو بروسيا بثلاثة أهداف لهدف، ومنح لاعب “الخضر” كرة الهدف الثالث وقدم مستويات كبيرة، جعلته محل إشادة واسعة في وسائل الإعلام البرتغالية والعالمية، كما برز براهيمي بعد نهاية المباراة بنشره فيديو على الحساب الرسمي لنادي بورتو البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل الكثير من الرسائل “المبطنة” بخصوص مستقبله مع النادي.

هذا واختار موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات، براهيمي ضمن قائمة أحسن لاعبي هذه الجولة الأوروبية، ومنحه معدلا نقطيا 8.29، وهذا إلى جانب لاعبين كراكيتيش ونيمار وفابينيو وفيتسل، ما يبرز المكانة الكبيرة والمحورية للدولي الجزائري مع نادي بورتو، رغم الجدل الواسع المثار بخصوص رحيله من الفريق شهر جانفي بسبب نهاية عقده شهر جوان 2019، كإجراء استثنائي من إدارة فريقه حتى لا يغادر مجانا في الصيف المقبل، من منطلق أن لاعب غرناطة الإسباني السابق رفض تجديد عقده، وطالب بشروط جديدة للبصم على ذلك، منها رفع راتبه السنوي ومنحه امتيازات مالية أخرى.

وفي سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لنادي بورتو في “تويتر” فيديو للاعب الجزائري بعد مباراة لوكوموتيف، يوجه فيه رسالة لأنصار النادي البرتغالي، تضمنت شكره لهم على دعهم للفريق، ما أثار الكثير من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الأنصار الداعمين لفكرة بقائه، حيث علق هؤلاء في اتجاه أن براهيمي يمهد بتأكيد بقائه مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الذي وجد ضالته مع الفريق ويعد ركيزة أساسية فيه، على عكس إن قرر الرحيل والبحث عن تجربة أخرى قد لا تكون ناجحة من الناحية الفنية.