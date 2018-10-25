نجل جمال خاشقجي يغادر السعودية

غادر صلاح خاشقجي النجل الأكبر للصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي الأراضي السعودية اليوم الخميس، حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقا للقناة الأمريكية، فإن لدى صلاح خاشقجي جنسية أمريكية بالإضافة لجنسيته السعودية، وحسب مصادر مقربة من العائلة لم يتمكن من مغادرة السعودية من قبل لأن السلطات هناك وضعت قيودا على جواز سفره منذ عدة أشهر، ولم يُكشف عن وجهة سفر خاشقجي الابن.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد التقيا بعائلة الصحفي المقتول جمال خاشقجي يوم الـ 23 أكتوبر الجاري وحضر نجله صلاح اللقاء.