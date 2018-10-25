انطلاق عملية توزيع 85 ألف وحدة سكنية اليوم الخميس في 10 ولايات

تعتزم وزارة السكن توزيع ازيد من 85 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، اليوم الخميس عبر التراب الوطنية وفق ما كشفه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وقال طمار في تصريح خص به الاذاعة الوطنية ان عملية كبرى تنطلق غدا من بسكرة وتمس كامل التراب الوطني لتشمل توزيع أكثر من 85 ألف وحدة سكنية، ضمن سيرورة عملية توزيع السكنات، واصفة سنة 2018 بسنة اسكان المواطنين

وأضاف ان هذه العملية تأتي امتداد واستمرارية للعمليات السابقة مذكرا بتوزيع 50 الف وحدة سكنية في رمضان الفارط، اضافة الى 55 الف وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال، لتليها هذه العملية احتفالا بالفاتح نوفمبر.

وتمس هذه العملية مختلف الأنماط والصيغ السكنية في 10ولايات على غرار صيغ الاجتماعي الايجاري والريفي و(عدل) .